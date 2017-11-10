معلومات تعرفها لأول مرة عن إنشاء محطة قطار الحرمين في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

توقع تقرير صحفي، نشرته إحد صحف المملكة أن تسهم محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة، التي شيدت ضمن 5 محطات لقطار الحرمين، في نقل أكثر من 3 ملايين راكب كل عام بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

كما لفت التقرير إلى أن المحطة شيدت على مساحة قدرها 147 ألف متر مربع، في مسافة تقل عن 5 كيلومترات من المسجد النبوي الشريف، وبتكلفة تزيد عن 1.5 مليار ريال.

ولفت إلى أن عدد رحلات قطار الحرمين التي سيتم تسييرها للساعة الواحدة بين المدن في غير موسم الحج، سيصل إلى 7 قطارات في الساعة بين مكة وجدة، وقطارين في الساعة بين مكة والمدينة، بمعدل 36 قطاراً في اليوم، وحوالى 15 ألف راكب بين مكة والمدينة.

وذكر التقرير أن محطة قطار الحرمين في المدينة المنورة ستضم مرافق وخدمات للركاب مصممة على أفضل المعايير العالمية لمحطات القطارات السريعة، ويتضمن المبنى الرئيس صالة قدوم ومغادرة، وصالة لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى مسجد يتسع لحوالي ألف مصلٍ، ومركزاً للدفاع المدني، ومهبطاَ للطائرات المروحية، وأرصفة لوقوف القطارات، وانتظار الركاب، ومواقف للسيارات تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو ألف سيارة مقسّمة إلى مواقف لفترات قصيرة، وأخرى طويلة الأمد تتسع لنحو 700 سيارة.جوية