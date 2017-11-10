جامعة الإمام  الإسلامية تنظم برنامجاً عن تنظيم الإخوان

نورة الشهري (صدى):

قال الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الهليل وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن الجامعة تنظم برنامجاً علمياً عن تنظيم جماعة الإخوان عبر كلياتها ومعاهدها العلمية المنتشرة في كافة أرجاء المملكة.

وأوضح وكيل الجامعة لشؤون الطالبات، أن الجامعة قامت بهذه الخطوة الجريئة وغير المسبوقة تنفيذاً لتوجيهات الأمر السامي الكريم، ومتابعة مدير الجامعة، وذلك عبر وحدات الجامعة المختلفة ليكشف خطر وتطرف وإرهاب وتغلغل تنظيم جماعة الإخوان، واستغلالهم لتحقيق أهدافهم في المجالات الشرعية والعلمية والتربوية والبحثية والإعلامية والدعوية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وأشار د. الهليل إلى أن هذا البرنامج يعمل للحفاظ على أمن هذا الوطن الغالي، ودوره في تعزيز عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة ولزوم الجماعة، والحذر من التفرق والاختلاف، وحماية الطلاب والطالبات من الغلو والتطرف والانحراف والجماعات الإرهابية.