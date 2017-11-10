اليوم.. انطلاق دورى سيدات الكرة الطائرة المصرية بمشاركة 12 فريقا

القاهرة(صدى):

تبدأ اليوم الجمعة، منافسات دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى الجديد 2017 / 2018 ، وذلك بمشاركة 12 فريقا.

بداي؛ يلتقي اليوم فريق الأهلى حامل اللقب تحت قيادة مديره الفنى حمدى الصافى مع أصحاب الجياد فى إطار الجولة الأولى .

كما تشهد هذه الجولة مواجهات قوية بين فرق ، الطيران مع المقاولون العرب و الزمالك مع دلفى و هليوبوليس مع سموحة و الزهور مع الشمس و سبورتنج مع الصيد .

فيما تقام الجولة الثانية الاثنين القادم بمواجهات، الشمس مع أصحاب الجياد و سموحة مع الطيران و دلفى مع سبورتنج و الصيد مع الزمالك و المقاولون العرب مع الزهور و هليوبوليس مع الأهلى .