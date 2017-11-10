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اليوم.. انطلاق دورى سيدات الكرة الطائرة المصرية بمشاركة 12 فريقا

اليوم.. انطلاق دورى سيدات الكرة الطائرة المصرية بمشاركة 12 فريقا
القاهرة(صدى):

تبدأ اليوم الجمعة، منافسات دورى سيدات الكرة الطائرة  الممتاز للموسم المحلى الجديد 2017 / 2018 ، وذلك بمشاركة 12 فريقا.

بداي؛ يلتقي اليوم فريق الأهلى حامل اللقب تحت قيادة مديره  الفنى حمدى الصافى  مع أصحاب الجياد فى إطار الجولة الأولى .

كما تشهد هذه الجولة مواجهات قوية بين فرق ، الطيران مع المقاولون العرب و الزمالك مع دلفى و هليوبوليس مع سموحة و الزهور مع الشمس و سبورتنج مع الصيد .

فيما تقام الجولة الثانية الاثنين القادم بمواجهات، الشمس مع أصحاب الجياد و سموحة مع الطيران و دلفى مع سبورتنج و الصيد مع الزمالك و المقاولون العرب مع الزهور و هليوبوليس مع الأهلى .


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