بالصور.. الرئيس الأمريكي يغادر الصين متوجها إلى فيتنام

واشنطن(صدى):

يطير الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى فيتنام عقب انتهاء جولته فى الصين، وذلك للمشاركة فى منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا – الباسفيك (أبيك) لعام 2017.

وأظهرت صور بثتها وكالات الأنباء العالمية، فجر اليوم، الرئيس الأمريكى وهو يستقل طائرة “فورس وان” متوجها إلى فيتنام، بعد مباحثات مع الرئيس الصينى شى جين بينج.

ومن المقرر أن يحضر المنتدى زعماء وممثلون من 21 اقتصادا عضوا بالمنتدى، لمناقشة قضايا تتعلق بالنمو والرخاء المستدام فى منطقة آسيا – الباسيفيك، تحت شعار “خلق حيوية جديدة، تعزيز مستقبل مشترك”.