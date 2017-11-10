” The Foreigner ” لـ جاكي شان يحقق 120 مليون دولار حول العالم

أماني الغامدي(صدى):

حصد فيلم الأكشن والدراما The Foreigner بطولة النجم جاكى شان، إيرادات بلغت 120 مليون دولار أمريكى فى شباك التذاكر العالمى ، وذلك بعد عرضه فى أكثر من 2.515 دور عرض سينمائى حول العالم، وفقًا لما ذكره موقع ” بوكس أوفيس موجو ” الأمريكى.

الفيلم ينتمى لفئة الأكشن والدراما، ومن إنتاج استوديوهات “إس تى أكس” إنترتاينمينت السينمائية، وﺇﺧﺮاﺝ مارتن كامبل، وﺗﺄﻟﻴﻒ الثنائى ستيفن ليثر وديفيد ماركونى، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، جاكى شان، كاتى ليونج، روفوس جونز، تشارلى ميرفى، بيبا بينيت وارنر، لاسكو اتكنز.

قصة الفيلم تدور فى إطار من الأكشن والمغامرة، حول كوان (جاكى شان) رجل أعمال متواضع فى (لندن)، يسعى للانتقام عندما تُقتل ابنته من قِبَل جماعة إرهابية ذات دوافع سياسية انتقامًا منه، وبينما يستقصى كوان هوية الإرهابيين يتورط فى لعبة قط وفأر مع مسئول بالحكومة البريطانية.