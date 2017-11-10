وزير النقل يشكر خادم الحرمين الشريفين على تدشينه مشروعات النقل بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

رفع معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة تدشينه – حفظه الله – لعدد من المشروعات التنموية في منطقة المدينة المنورة، وعلى رأسها مشروعات النقل التي ستعكس مدى الأهمية المكانية والتاريخية للمدينة المنورة.

وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن تشريف خادم الحرمين الشريفين وتدشينه لمشروعات المدينة المنورة تؤكد نهجه – أيده الله – في رعاية الحرمين الشريفين والعناية بهما وخدمتهما، وهو ترجمة لما يكرره ويوجّه به المسؤولين من السعي دائماً لتطوير كل ما فيه راحة وتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، كون ذلك شرف ومبعث اعتزاز وفخر للمملكة وأبنائها جميعاً.

ولفت العامودي النظر إلى أن أبرز مشروعات منظومة النقل التي دشنها خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – هي محطة قطار الحرمين في المدينة المنورة، التي تبعد عن المسجد النبوي الشريف نحو تسعة كيلومترات، وعن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ثلاثة كيلومتراً، وتستوعب أربعة آلاف مسافر في الساعة، كما شملت المشروعات المدشنة ميناء الملك فهد الصناعي والميناء التجاري بمحافظة ينبع، إلى جانب ثلاثة من مشروعات الطرق وهي مشروع طريق / المدينة / العلا / تبوك السريع في مرحلتيه الأولى والثانية وتقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق المدينة المنورة / ينبع، وقد تجاوز إجمالي تكلفة المشروعات ثلاثة مليارات ريال.

وفي ختام تصريحه جدد الدكتور العامودي حرصه والعاملين كافة في منظومة النقل على أن يكونوا عند تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بما يدعم توجهات المملكة الواعدة ورؤية 2030.