رد قاس من فيصل بن مقرن على المغرضين حول وفاة شقيقه الأمير منصور

محمد طحيطح(صدى):

وصف الأمير فيصل بن مقرن، ما تم تداوله في وسائل الإعلام المشبوهة عن وفاة شقيقه نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن بـ” اللعبة الخبيثة ” والمحاولات الدنيئة التي يستخدمها أعداء المملكة ويزيفون الحقائق ويقلبون الوقائع ويسعون لنشر الفتن في أي حدث يتعلق بالسعودية، مؤكداً أن مثل هذه المحاولات لا تنطلي على المواطن السعودي الذي يعرف الفرق بين الحق والباطل.

وشدّد على أن شقيقه الأمير منصور ظل حتى آخر ساعة في حياته مخلصاً وفياً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال فيصل إن زيارة الأمير منصور التي استشهد على إثرها كانت مجدولة منذ وقت سابق، حيث كان حريصاً على إعداد جدول أعماله وجولاته.