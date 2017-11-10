المكسيك تدين إطلاق صاروخ بالستي على الرياض

مكسيكو(صدى):

أدانت المكسيك عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه مدينة الرياض، والذي قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضه دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان ” استنادًا إلى القرارات الأممية ذات العلاقة وعلى رأسها القرار 2216 فيما يخص حظر الأسلحة والعودة إلى المفاوضات بين الأطراف المتنازعة لتأمين عملية الانتقال السياسي الذي يحقق المطالب الشرعية وتطلعات الشعب اليمني، ندعو كافة أعضاء المجتمع الدولي للالتزام بهذه القرارات، وتجدد المكسيك دعمها للجهود المبذولة من قبل المبعوث الأممي الخاص لليمن في هذا الخصوص “.

وأكد البيان رفض المكسيك التام لأعمال العنف ضد الأبرياء والإرهاب بأشكاله وصوره، داعية بشكل علني الأطراف المعنية بإيقاف الهجمات العدوانية على أراضي المملكة.