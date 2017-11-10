بعد مطالبة المواطنين بالمغادرة.. ” الخطوط السعودية ” تعفي تذاكر بيروت من الغرامات

حمود العنزي (صدى):

أعفت الخطوط السعودية، جميع التذاكر الصادرة بحجز مؤكد على جميع الدرجات من وإلى محطة بيروت من جميع القيود والغرامات عند إعادة الحجز أو إلغائه والتخلف عن السفر وكذلك عند إعادة إصدار التذاكر أو استعادة قيمتها وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر وحتى إشعار آخر.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية؛ فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة.

كما نصح المصدر المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية.