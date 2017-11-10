وزير الخارجية: حزب الله وإيران اختطفا لبنان وكانا أداة للتدخل في سوريا

بيروت(صدى):

قال عادل الجبير، وزير الخارجية إن حزب الله في لبنان اختطف النظام اللبناني وكان الأداة التي تستخدمها طهران للسيطرة على لبنان.

وأضاف الجبير، أن حزب الله وإيران وضعا حواجز أمام كل مبادرة حاول رئيس الوزراء السابق سعد الحريري تنفيذها في البلاد، متابعا أن حزب الله يحتفظ بميليشياته واختطف النظام اللبناني وكان الأداة التي تستخدمها إيران للتدخل في سوريا والحوثيين.

كما وصف وزير الخارجية، الوضع في دولة لبنان بالمؤسف نتيجة لأنشطة حزب الله الإرهابي بدعم من إيران.