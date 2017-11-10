الملك سلمان يرقي ويعين ٥٠ قاضياً بديوان المظالم

علي القحطاني (صدى):

قال الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أصدر أمراً ملكياً، بترقية وتعيين (٥٠) قاضياً بديوان المظالم.

وأضاف رئيس ديوان المظالم، أن الأمر الملكي الكريم الصادر تضمن ترقية (٣) قضاة إلى درجة رئيس محكمة (أ) وترقية (٤) قضاة إلى درجة رئيس محكمة / ب وترقية (٦) قضاة إلى درجة وكيل محكمة / أ وترقية (١٩) قاضياً على درجة وكيل محكمة / ب وترقية (١٧) قاضياً إلى درجة قاضي / أ وتعيين قاض على درجة قاضي / ب.

وأكد الشيخ اليوسف أن الأمر الملكي الكريم وهذا التعيين يأتي امتداداً لحرص مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- على دعم مرفق قضاء ديوان المظالم؛ وتذليل كافة الصعوبات والسبل للوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة، والرؤى السامية بريادة القضاء؛ وبما ييسر للعملية القضائية بأداء دورها بأكمل وجه، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويوفقه لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.