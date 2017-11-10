وزير يمني لـ ” الأمم المتحدة “: المليشيات الانقلابية ترتكب مجارز بحق أبناء ” تعز “

فهمي محمد(صدى):

أدان عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة باليمن، قيام الميلشيا الانقلابية اليوم بالتهجير القسري والجماعي لسكان مديرية جبل حبشي في محافظة تعز، وإجبارهم على الخروج من منازلهم بقوة السلاح وزرع الألغام في محيط المنازل أدى لإصابة عدد من الأشخاص.

وقال فتح “على المنظمات الأممية أن تعي أن اليمن يواجه مليشيات انقلابية وعصابات إجرامية انقلبت على الرئيس المنتخب والحكومة الشرعية، وقامت بارتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني، ومازالت إلى اليوم مستمرة في إجرامها، ورفضت الانصياع للمرجعيات الثلاث وانتهكت القوانين الإنسانية والدولية كافة، مشيراً إلى أن المساواة الضحية بالجلاد أمر غير مقبول”.

وأضاف أن المليشيات الانقلابية تقوم بارتكاب مجارز بحق أبناء محافظة تعز وتمارس عدداً من الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، ترقى إلى جرائم حرب، مطالباً المنظمات الأممية تصنيف جرائم المليشيات الانقلابية كجرائم ضد الإنسانية.

ودعا فتح، المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، إلى إدانة تصرفات المليشيات الانقلابية وانتهاكاتها اليومية بحق أبناء محافظة تعز وغيرها في عدد من محافظات الجمهورية.

وطالب فتح المنسق الأممي في اليمن إلى زيارة محافظة تعز والاطلاع على جرائم المليشيات الانقلابية اليومية بحق الأطفال والنساء والمدنيين وتهجير السكان بقوة السلاح.

ورفع تقارير إلى المنظمات الحقوقية ومجلس الأمن بصورة مستعجلة عن معاناة أبناء المحافظة من جرائم المليشيات الانقلابية.