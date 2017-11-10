تعرف على حقيقة وجود فيروس كورونا بمركز ينبع الطبي

نايف السالم(صدى):

قال المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، عبر حسابه على ” تويتر ” إنه لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من انتشار حالة لمتلازمة الشرق الأوسط “كورونا” مؤكدًا أنه لم يثبت أي حالة لفيروس كورونا داخل المركز.

وأضاف المركز بموقعه الرسمي: يود برنامج الخدمات الصحية إحاطة جميع قاطني مدينة ينبع الصناعية بأن ما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي من انتشار إنفلونزا الخنازير غير دقيق وأن معدل حالات الإنفلونزا في حدود المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت ولم يثبت لدينا أي حالة لمتلازمة الشرق الأوسط (كورونا).

وتابع المركز: نود الإحاطة بتوفر لقاحات التطعيم ضد فيروس الإنفلونزا الموسمية والذي ينتشر في مثل هذا التوقيت من كل عام فمن لديه الرغبة في الحصول على التطعيم التوجه للمركز الطبي أو أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية.