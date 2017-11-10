اليوم..  المنتخب الأول لكرة القدم يختتم استعداداته لمواجهة البرتغال

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تدريباته على استاد فونتيلو بمدينة فيسيو البرتغالية استعداداً لمواجهته الودية الثانية اليوم الجمعة أمام منتخب البرتغال ضمن برنامجه الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018.

وبدأت الحصة التدريبية التي حضرها رئيس الاتحاد السعودي عادل بن محمد عزت بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، قبل أن يعمد بعدها المدير الفني إدغاردو باوزا إلى تطبيق عدد من الحصص الفنية و التكتيكية، مختتماً التدريب بمناورة أجريت على نصف مساحة الملعب.

على صعيد متصل كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها لاعب الوسط سلمان الفرج عن وجود إصابة في عضلة الساق الخلفية، في الوقت الذي لم يشارك فيه لاعب الوسط عبدالفتاح عسيري و المدافع عبدالرحمن العبيد في التدريبات الجماعية لشعورهما بإجهاد عضلي فضل باوزا اراحتهما.

وشهد التدريب تواجد الألماني أوليفر كان وفريق عمله في إطار برنامجه الإشرافي على تطوير حراس المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم بروسيا 2018 في إطار برنامجه الموازي لمشروع اكاديمية أوليفر كان.

من جهة ثانية عقد باوزا اجتماعًا فنيًا مع لاعبي المنتخب ناقش من خلاله العديد من الحالات الفنية الخاصة بالمواجهة المقبلة أمام منتخب البرتغال مستعينًا بلقطات الفيديو للشرح والتطبيق.