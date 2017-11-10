كواليس لقاءي الراشد بولي العهد

علي القحطاني(صدى):

كشف رئيس قناة ” العربية ” السابق والكاتب الصحفي عبدالرحمن الراشد، كواليس لقاءين اجتمع فيهما بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحوارهما حول الدولة الحديثة والتغييرات المتسارعة فيها.

وأوضح الراشد، أنه في أول اجتماع حضره لولي العهد، استمع فيه عن مشروع دولة مختلفة، تشبه شيئاً مثل ” الخرافة ” ، وحينما حان دوره للحديث قال: ” أنت يا سمو الأمير شاب تتميز بالحيوية، وعندك الطاقة، وتملك وضوح الرؤية، وما سمعته مفصلاً مدهش ومقنع جداً… في المقابل؛ أنت مثل من يقود سيارة قديمة؛ عجلاتها وماكينتها متهرئة… بصراحة، بمثل هذه السيارة، أقول لك: لن تصل في الوقت والمكان اللذين تريدهما، هذه حكومة إدارية قديمة عمرها أكثر من 50 عاماً… مترهلة ومتآكلة ” ، ليرد الأمير محمد: ” هذه السيارة لا بد من أن تسير، وإن لم تَسِر، فسأغير السيارة بأخرى ” .

وأضاف الراشد أنه شاهد على امتداد أسابيع وصفها بالمثيرة، تفكيك وإصلاح الحكومة/السيارة التي كانت شبه معطلة، على حد تعبيره، لتسير بسرعات عالية، وفق تغييرات على كل المستويات؛ من قيادات ومؤسسات، وعلاقات خارجية باستراتيجية مركزة جداً.

وختم الراشد مقاله بلقائه الجديد مع ولي العهد، قبل أسابيع قريبة، حينما حيّا الأمير محمد على القرارات المدهشة، فسأله: ” رأيك… سارت السيارة؟ ” ، فرد الراشد: ” وبسرعة مدهشة جداً ” ، ليجيء رد ولي العهد الختامي: ” لم نبدأ بعد ” .