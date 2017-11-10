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بالصور.. ضبط 451 شخصًا مخالفًا لنظام الإقامة بالمملكة

بالصور.. ضبط 451 شخصًا مخالفًا لنظام الإقامة بالمملكة
نايف السالم(صدى):

نجحت شرطة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الجهات الأمنية والمجاهدين والهلال الأحمر وشركة الكهرباء، خلال حملة أمنية في ضبط 451 مقيما بطريقة غير نظامية في المملكة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، أن الحملة استهدفت خلال الأسبوع الجاري، عددًا من أحياء العاصمة لضبط مخالفي نظام الإقامة.

وأضاف أن الحملات التفتيشية ما زالت مستمرة لضبط المخالفين، وقد تمت إحالة المضبوطين لجهة الاختصاص تمهيدًا لتطبيق النظام بحقهم.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 3 ساعات

ذولي مايخلصون

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