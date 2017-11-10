بالفيديو.. وزير الخارجية: المتهمون بالفساد نهبوا أموال الدولة

سعيد العجل(صدى):

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أنه لا حصانة لأي شخص من إجراءات حملة مكافحة الفساد، مشيرا إلي أن الموقوفين على ذمة قضايا الفساد في المملكة، نهبوا أموالا كثيرة من ميزانية الدولة.

وأوضح الجبير، لمحطة ” سي إن بي سي ” الأمريكية، أن الإجراءات التي اتخذت ستزيد من ثقة المستثمرين، لأن المملكة تبنت سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الفساد، كما لم تتسامح مطلقًا مع الإرهاب والتطرف، مذكرا بقول ولي العهد إنه لا حصانة من تهم الفساد لأمير ولا وزير ولا مسؤول كبير.