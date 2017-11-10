بالصور.. خادم الحرمين يزور مسجد قباء بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الخميس، زيارة لمسجد قباء بالمدينة المنورة، وأدى ركعتي تحية المسجد.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، المسجد يرافقه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، كان في استقباله إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي، وعدد من المسؤولين.

رافق خادم الحرمين كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وعدد من الأمراء.