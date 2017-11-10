صحة الرياض تصدر عددا من القرارات الادارية

سعيد العجل(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري عدداً من القرارات الإدارية التي تضمنت تكليف مديري مستشفيات وإدارات الشئون الصحية بالرياض .

حيث تم تمديدتكليف الاستاذ عبدالرحمن بن علي المليحان مديرا لمكتب مدير عام صحة الرياض وتكليف الاستاذه سوسن بنت عبدالرحمن المغيصيب مساعدا لمدير عام صحة الرياض لتقنية المعلومات وتكليف الدكتور محمد بن عبد الرحمن العيبان مديرا لإدارة شؤون القطاع الصحي الخاص وتكليف الدكتور عصام بن حسن الشورى مديرا لمستشفى النقاهة وتكليف الدكتور يحيى بن عبدالرزاق القاضي مديرا لمستشفى الملك سعود للامراض الصدرية .

وتأتي هذه التكليفات استكمالا لعدد من القرارات بهدف استقطاب الكوادر الإدارية والفنية والاستفادة منها على أكمل وجه، تمشيا مع توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وتطلعات سمو امير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

كما عبر المديرون المكلفون عن بالغ سعادتهم على الثقة مؤكدين عزمهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين من الخدمات الصحية .