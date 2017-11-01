نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تضع 8 ضوابط لـ " الشيلات "

Time منذ سنتين
Views 2476
إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تضع 8 ضوابط لـ " الشيلات "

حمود العنزي (صدى):
وضعت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثانية، من قبل اللجنة المعنية بتنظيم المهرجان والفعاليات المصاحبة، 8 ضوابط لتنفيذ الشيلات والقصائد.

وقال المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان البقمي، إن الضوابط والمعايير اشتملت على ما يلي:

1- إبراز حقيقة وسماحة الإسلام وطبيعته المتوازنة وتعزيز المُثل الإسلامية العليا كذلك احترام الأديان الأخرى دون الترويج لها.

2- الالتزام بما جاء في نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية ونظام حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية ولوائح الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع التنفيذية والضوابط العامة للمحتوى الإعلامي، وأي تعليمات تصدر لاحقًا تتعلق بالمهرجان.

3- التعامل مع المهرجان وما يجري داخله من فعاليات على أنه حرص من هذه البلاد قيادة وشعبًا على العناية بالإبل والاهتمام بها لكونها جزء من موروثها الثقافي العام.

4- عدم إثارة الحساسيات أو النعرات أو استذكار قصص وأحداث من الماضي يمكن أن تثير المشاحنات والبغضاء بين أبناء المجتمع.

5- البعد عن التشكيك أو التقليل من أداء لِجان التحكيم والتنظيم داخل المهرجان والقائمين عليه.

6- الامتناع عن نشر أي أبيات شعر أو ألقاب أو مفاخر قبلية أو نسبية، ويستثنى من ذلك الدين والوطن وإشهار اسم صاحب الإبل وشهرته وكذلك اسم إبله أو لقبها.

7- في حال التطرق لأي معلومات عن المهرجان يجب أخذ المعلومات من إدارة المهرجان مسبقًا.

8- قبل تنفيذ وإنتاج أي نص مكتوب أو محتوى (شيلات أو قصائد) لبثها ونشرها عبر أي وسيلة إعلامية يجب أن يرسل النص أو المحتوى للجنة المعنية بتنظيم المهرجان والفعاليات المصاحبة له للتحقق من أنها مطابقة للضوابط والمعايير وأخذ الفسح عليه.

وأشار البقمي إلى إمكانية الاطلاع على الإجراءات الخاصة باعتماد الشيلات المشاركة في المهرجان من خلال الموقع الرسمي للمهرجان.

 

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سراه والى تهامه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا مو طبيعتها شوفها في النت
المليليح
المصريات ما في قلوبهم رحمه يا زين اللي عندنا اذا زعلت تحط الغداء وتروح تقفل الباب على نفسها 😊
المليليح
طيب ليه ماتقطع شي ثاني أعوذ بالله منها سببت لرجال عجز بحياته استعجلت يمكن يتوب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
مساكين بعض الناس بغوا تصاريح لخارج المنطقة

أخر الأخبار

عضوان الأحمري: «واشنطن تعرف ثقل السعودية الاستراتيجي في العالم»
عضوان الأحمري: «واشنطن تعرف ثقل السعودية الاستراتيجي في العالم»
Time منذ 7 دقائق Views 1171
«السومة» يُشعل غضب الأهلي بسبب إجابة في صالح الهلال (فيديو)
«السومة» يُشعل غضب الأهلي بسبب إجابة في صالح الهلال (فيديو)
Time منذ 16 دقيقة Views 1541
رئيس اتحاد هايتي يمارس الجنس مع فتيات مراهقات بالفريق الوطني (فيديو)
رئيس اتحاد هايتي يمارس الجنس مع فتيات مراهقات بالفريق الوطني (فيديو)
Time منذ 27 دقيقة Views 537
رسالة واتساب تدفع ربة منزل لقطع العضو الذكري لزوجها 
رسالة واتساب تدفع ربة منزل لقطع العضو الذكري لزوجها 
Time منذ 37 دقيقة Views 1206
سيدة تقتل زوجها بالسكين قبل الفطار بسبب الخلافات 
سيدة تقتل زوجها بالسكين قبل الفطار بسبب الخلافات 
Time منذ 39 دقيقة Views 913
حيل ذكية لتعويض لعب الدوري الإنجليزي خلف الأبواب المغلقة
حيل ذكية لتعويض لعب الدوري الإنجليزي خلف الأبواب المغلقة
Time منذ 51 دقيقة Views 1478
تعرف على الطائر الوحيد في العالم الذي يتخذ المملكة موطناً له
تعرف على الطائر الوحيد في العالم الذي يتخذ المملكة موطناً له
Time منذ 54 دقيقة Views 2916
الطريقة الصحيحة لإنقاذ الغريق دون تعريض حياتك للخطر 
الطريقة الصحيحة لإنقاذ الغريق دون تعريض حياتك للخطر 
Time منذ 55 دقيقة Views 522
الأحوال المدنية: بإمكان المرأة تسجيل مهنة تاجرة بالهوية الشخصية الأن (فيديو)
الأحوال المدنية: بإمكان المرأة تسجيل مهنة تاجرة بالهوية الشخصية الأن (فيديو)
Time منذ ساعة Views 1562
«سكني» يطلق مشروعاً جديداً يوفر 116 فيلا في الخرج
«سكني» يطلق مشروعاً جديداً يوفر 116 فيلا في الخرج
Time منذ ساعة Views 1440