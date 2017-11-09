هيئة الجوف تختتم برنامج مكافحة السحر

سهو الهشال(صدى):

امتدادًا لما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من تطوير و تدريب منسوبيها ؛ اختتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بمنطقة الجوف يوم الخميس العشرين من شهر صفر لعام 1439هـ برنامجًا تدريبيًا لأعضاء الهيئات و المراكز، استمر لمدة 5أيام ، و شارك فيه 25 عضوًا ، يكتسب عضو الهيئة من خلاله المهارات العلمية في مكافحة السحر مما ينمي قدراتهم العملية والميدانية.

من جانبه أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الجوف الشيخ رزق بن زيد المشفي الراشد بجهود وكالة التخطيط والتطوير في تنظيم مثل هذه البرامج التي تحظى بمتابعة و دعم من معالي الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.