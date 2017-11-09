” نقاء ” ومستشفى جامعة نورة يبرمان مذكرة التصدي لجائحة التبغ

سعيد العجل(صدى):

ابرمت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء) مذكرة تفاهم مع مستشفى الملك عبد الله بجامعة الأميرة نوره بهدف تعزيز التعاون فيما بينهما للتصدي لجائحة التبغ ومساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين.

وقع مذكرة التفاهم عن جمعية نقاء الاستاذ /سليمان بن عبد الرحمن الصبي. رئيس مجلس الإدارة فيما وقع عن جانب المستشفى الدكتور/ احمد بن محمد أبو عباه المدير العام التنفيذي.

وقال الصبي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية ولعكس صورة من التعاون في تطوير الاوطان وحسن التفاعل مع الإنسان مشيرا إلى أن الجمعية تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع بخدمات متفردة أصيلة تتوسع كماً وكيفاً للتصدي لجائحة التبغ والدخول في شراكات استراتيجية مع من يدعمها بوفرة مادية واجتماعية للوصول إلى مجتمع خال من التبغ دون أن يكون هدفها الربح المادي سعيا منها لإيصال رسالتها وأهدافها التوعوية والعلاجية.

وأوضح الصبي أن هذه المذكرة جاءت ايضا استجابة لقرار معالي وزير التعليم العالي عام 1433 هـ والذي وجه به مدراء الجامعات باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتكون الجامعات بيئة خالية من التدخين، مشيرا إلى ان الجمعية بناء على هذه المذكرة ستقوم بتنفيذ واقامة عيادات ثابتة داخل الحرم الجامعي وذلك للتوعية والوقاية والعلاج والمكافحة من هذه الآفة، كما ستدعم توجه المستشفى الجامعي في سن التشريعات واللوائح التي تمنع التدخين نهائياَ داخل الحرم الجامعي في إطار تفعيل لائحة مكافحة التدخين.

ومن جانبه أشاد أبو عباه بالجهود التي تبذلها جمعية نقاء من اجل نشر ثقافة مكافحة التدخين في المجتمع مشيرا إلى ان المستشفى الجامعي يدعم دائما مثل هذه المبادرات الهادفة في إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمعية والمستشفى، وقال أبو عباه أن هذه المذكرة ستسهم في نشر ثقافة مكافحة التدخين في الحرم الجامعي، داعيين المستفيدين من خدمات المستشفى إلى الاستفادة من البرامج المشتركة التي سيتم تنفيذها مع جمعية نقاء.