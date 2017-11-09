بالصور.. الهلال يفوز على الأهلي ويتوج ببطولة الاتحاد السعودي
نجح ناشئو الهلال بالفوز ببطولة الاتحاد السعودي لكرة القدم لدرجة الناشئين، وذلك بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح.
وكانت الأشواط الأصلية والإضافية قد انتهت بالتعادل السلبي قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح ويكسبها الهلال ب10 ركلات مقابل 9 للفريق الأهلاوي.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5363 ] نشر منذ 53 دقيقة
الف الف مبروك للللللللللللللللللللللل الف الف مبروك للللللللللللللللللللل الف الف مبروك
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2390 ] نشر منذ 30 دقيقة
الف مبروك للهلال كانوا صغار او كبار