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بالصور.. الهلال يفوز على الأهلي ويتوج ببطولة الاتحاد السعودي

بالصور.. الهلال يفوز على الأهلي ويتوج ببطولة الاتحاد السعودي
ماجد محمد(صدى):

نجح ناشئو الهلال بالفوز ببطولة الاتحاد السعودي لكرة القدم لدرجة الناشئين، وذلك بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح.

وكانت الأشواط الأصلية والإضافية قد انتهت بالتعادل السلبي قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح ويكسبها الهلال ب10 ركلات مقابل 9 للفريق الأهلاوي.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2390 ] نشر منذ 30 دقيقة

الف مبروك للهلال كانوا صغار او كبار

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