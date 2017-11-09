بالصور.. الهلال يفوز على الأهلي ويتوج ببطولة الاتحاد السعودي

ماجد محمد(صدى):

نجح ناشئو الهلال بالفوز ببطولة الاتحاد السعودي لكرة القدم لدرجة الناشئين، وذلك بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح.

وكانت الأشواط الأصلية والإضافية قد انتهت بالتعادل السلبي قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح ويكسبها الهلال ب10 ركلات مقابل 9 للفريق الأهلاوي.