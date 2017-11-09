العاصمة المقدسة تحتل المرتبة 19 بقائمة أفضل 100 مدينة في العالم

نايف السالم(صدى):

أجرت ” يورومونيتور إنترناشينال ” استطلاع حول أفضل 100 مدينة في عدد الزيارات ، حيث احتلت العاصمة المقدسة المرتبة الـ 19عالميًّا في قائمة الأفضل استقطابًا للزوار في العالم، متقدمة على عديد من المدن العالمية كـ ” ميامي وبرشلونة وشنغهاي ” .

وجذبت مكة المكرمة 7 ملايين و960 ألف شخص من جميع أنحاء العالم في عام 2016م، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى 8 ملايين و700 ألف زائر.

وخلت القائمة من أي مدن عربية، باستثناء مكة المكرمة، ودبي التي جاءت في المرتبة السادسة عالميًّا، بجذب 14 مليونًا و900 ألف شخص، خلال عام 2016، مع توقع أن يرتفع العدد نهاية العام الجاري إلى 16 مليونًا و570 ألف زائر.

في حين جاءت في المرتبة الأولى هونغ كونع بجذب 26 مليون زائر في العام 2016م، وهو رقم من المتوقع أن يزيد إلى 44 مليون زائر بحلول العام 2025م.