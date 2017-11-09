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وكيل أشرف بنشرقي: اللاعب ليس للبيع

وكيل أشرف بنشرقي: اللاعب ليس للبيع
نواف السالم(صدى):

أكد كريم بلق، وكيل أعمال اللاعب المغربي، أشرف بنشرقي لاعب الوداد المغربي لن يلعب في الدوري السعودي أو أي دوري عربي آخر.

وقال بلق في تصريحات صحفية اليوم الخميس: ” أشرف بنشرقي ليس للبيع حالياً لأنه على ذمة الوداد ولن يلعب في إفريقيا إلا لبطل المغرب والوجهة المقبلة ستكون في أوروبا إذا وافق الوداد ” .

وأضاف: ” الآن بنشرقي منصب كل تفكيره على مشاركته مع المنتخب المغربى، ثم بعد ذلك كأس العالم للأندية بالإمارات رفقة الوداد ولا مجال للحديث عن رحيله حاليًا على الإطلاق ” .

وكانت أنباء قد تحدثت عن رغبة ناديي النصر والأهلي في ضم اللاعب في الانتقالات الشتوية القادمة .

 


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