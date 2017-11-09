وكيل أشرف بنشرقي: اللاعب ليس للبيع
أكد كريم بلق، وكيل أعمال اللاعب المغربي، أشرف بنشرقي لاعب الوداد المغربي لن يلعب في الدوري السعودي أو أي دوري عربي آخر.
وقال بلق في تصريحات صحفية اليوم الخميس: ” أشرف بنشرقي ليس للبيع حالياً لأنه على ذمة الوداد ولن يلعب في إفريقيا إلا لبطل المغرب والوجهة المقبلة ستكون في أوروبا إذا وافق الوداد ” .
وأضاف: ” الآن بنشرقي منصب كل تفكيره على مشاركته مع المنتخب المغربى، ثم بعد ذلك كأس العالم للأندية بالإمارات رفقة الوداد ولا مجال للحديث عن رحيله حاليًا على الإطلاق ” .
وكانت أنباء قد تحدثت عن رغبة ناديي النصر والأهلي في ضم اللاعب في الانتقالات الشتوية القادمة .
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