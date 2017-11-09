معلمون ردًا علي تصريحات ” العيسى ” : المعلم ليس فاسدا بل ضحية فساد

علي القحطاني(صدى):

رد عدد كبير من المعلمين على وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بعد التصريحات التي أدلى بها اليوم والتي وصف من خلالها قصور المعلمين في أداء واجباتهم بأنه أحد أنواع الفساد.

وقال المعلمون لـ ” العيسى ” عبر وسم تم تدشينه على منصة ” تويتر ” ، تحت اسم المعلم ليس فاسدا بل ضحية فساد وذلك باستنكارهم لتلك التصريحات موضحين: لا يمكن تصور اتهام المعلم بأنه فاسد فلو قصّر 30% من المعلمين والمعلمات خلال 20 عاماً لأصبح نصف المجتمع حالياً فاسدا وهذا غير صحيح أبداً.

وأكدوا أن المعلم قائد مهنة سيدة المهن وخرّج أجيالا تخدم الوطن وتابعوا في ردهم غسل الدرج يبدأ في التعليم من الأعلى للأسفل ونبش الملفات وفحصها أوجب الواجبات في مكافحة الفساد لافتين بأن التعليم بوابة العبور لمسيرة النهضة والتقدم والرقي للأوطان .