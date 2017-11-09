معلمون ردًا علي تصريحات ” العيسى ” : المعلم ليس فاسدا بل ضحية فساد
رد عدد كبير من المعلمين على وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بعد التصريحات التي أدلى بها اليوم والتي وصف من خلالها قصور المعلمين في أداء واجباتهم بأنه أحد أنواع الفساد.
وقال المعلمون لـ ” العيسى ” عبر وسم تم تدشينه على منصة ” تويتر ” ، تحت اسم المعلم ليس فاسدا بل ضحية فساد وذلك باستنكارهم لتلك التصريحات موضحين: لا يمكن تصور اتهام المعلم بأنه فاسد فلو قصّر 30% من المعلمين والمعلمات خلال 20 عاماً لأصبح نصف المجتمع حالياً فاسدا وهذا غير صحيح أبداً.
وأكدوا أن المعلم قائد مهنة سيدة المهن وخرّج أجيالا تخدم الوطن وتابعوا في ردهم غسل الدرج يبدأ في التعليم من الأعلى للأسفل ونبش الملفات وفحصها أوجب الواجبات في مكافحة الفساد لافتين بأن التعليم بوابة العبور لمسيرة النهضة والتقدم والرقي للأوطان .
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1849 ] نشر منذ 1 ساعة
وانت رئيس العصابه وكبير المفسدين عقبال مايكفشوك 💔😂
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6157 ] نشر منذ 57 دقيقة
ماعمري شفت وزير للتربية والتعليم واقف مع المعلمين كلهم عصا مسلطة عليه
ترى فساد الموظف من فساد وزيره
واكثر المفسدين عندك في الوزارة واولهم اللي تقاعدوا. وقمت تتعاقد مهم بمئات الالاف راتب شهري ترى مااقصد الفهيد وكيل التعليم الأهلي
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5612 ] نشر منذ 57 دقيقة
حلووووووووووووووووووه
ضيحة فاسد
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 935 ] نشر منذ 27 دقيقة
ورب الكعبة اني ادرس في مبنى فيه اربع مدارس ابتدائية ومتوسطة في فترة الصبح وفي فترة الظهر مدرستين ثانويتين بالله عليكم هل يعقل ذلك ويطلع هذا الوزير يتهمنا بالفساد وهذا اللي احنا فيه ايش نسميه
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2390 ] نشر منذ 23 دقيقة
يحب الظهور الأعلامي و الحكي
ردآد //////[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 22 دقيقة
لاترمى الخيبة على المعلمين الدور جايك