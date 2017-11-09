” الجمارك ” تعلن توفر 165 وظيفة نسائية شاغرة ” مؤقتة “

عبدالله الدوسري (صدى):

أعلنت الجمارك السعودية عن طرح ” 165 ” وظيفة شاغرة مؤقتة بمسمى ” مفتشه جمركية ” في مختلف المنافذ الجمركية ” البرية والبحرية والجوية ” .

وقال المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بالجمارك سعود السويلم أنه سيتم استقبال الطلبات على الوظائف المؤقتة اعتبارا من يوم الخميس 20-2-1439هـ الموافق 9-11-2017م وينتهي استقبال الطلبات بنهاية يوم الأحد 15-3-1439هـ الموافق 3-12-2017م.

وبين السويلم أنه يتطلب التقديم على هذه الوظائف الحصول على درجة البكالوريوس بتقدير ” جيد جداً ” في إحدى التخصصات التالية : ” الإدارة بجميع فروعها – اللغات الأجنبية جميع اللغات – العلاقات العامة – المحاسبة – الحاسب الآلي – الشريعة – القانون ” ، واجتياز الفحص الطبي ، والمقابلة الشخصية ، والإلمام باللغة الانجليزية المستوى المتوسط ، وإجادة استخدام تطبيقات OFFICE بالحاسب الآلي.

وأشار المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بالجمارك إلى أنه سيتم تعيين الموظفات في ” 22 ” منفذاً جمركياً وسوف يكون العمل بنظام المناوبات على مدار ” 24 ساعة ” وعلى كاونترات التفتيش بصالات القدوم.

وقامت الإدارة العامة للتقنية بإتاحة التقديم على هذه الوظائف إلكترونياً من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمصلحة الجمارك العامة عبر الرابط التالي:https://www.customs.gov.sa/jobs ، والتأكيد على أنه لن يتم استقبال الطلبات اليدوية.

وتأمل مصلحة الجمارك العامة لمن تنطبق عليها الشروط المعلنة سرعة تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية .