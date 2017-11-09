الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

خالد الظفيري(صدى):

نظرًا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة، دعت وزارة الخارجية الكويتية، كافة مواطنيها المتواجدين حاليًا في لبنان إلى المغادرة فورا.

وقال مصدر بالخارجية مساء اليوم الخميس، إنه نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة وتحسبا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع وحرصا منها على أمن وسلامة مواطنيها فإنها تطلب من كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان إلى المغادرة فورا.

واختتم المصدر تصريحه بدعوة ‏المواطنين الكويتيين إلى الاتصال في سفارة دولة الكويت على هاتف الطوارئ التالي (0096171171441) في حال حاجتهم إلى أي مساعدة.