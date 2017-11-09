عضو المجلس البلدي ببيشة يعدد مناقب محافظ محايل عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

عدد الإعلامي، قباس الفهد، عضو المجلس البلدي بمحافظة بيشة، محاسن شهيد الوطن، محافظ محايل عسير، محمد بن سعود المتحمي، عندما كان يعمل محافظًا لمحافظة بيشة، والذي استشهد في حادثة سقوط طائرة عسير.

وقال الفهد، أن شهيد الوطن، كانت أبرز اهتماماته المتابعة الدائمة بشكل يومي لمشاريع المحافظة ومراكزها.

وتابع قائلا: كان حريصا على إبراز محافظة بيشة إعلاميًا، وإلى تنويع البرامج الثقافية والسياحية في جميع أوقات السنة.

وأضاف: كان يساهمفي معالجة مشاكل الفقراء والمساكين والسعي إلى إنهائها بالتواصل مع الشؤون الاجتماعية ورجال الأعمال المحسنين المبادرين في هذا الجانب.

وحول ملامح شخصيته قال ” كان متواضعًا، مبتسمًا رغم ضغوط العمل ومستمعًا جيدًا للمراجعين، يحمل أخلاقًا إنسانية عالية والكل يشهد بذلك، ولا يحمل مواقف ضد أحد، وكان وفيًّا مع أصدقائه وزملائه ” .

وأضاف بأن الراحل كان له الفضل بعد الله في نجاحه بعدد من الأمور الموكلة له، حيث منحه الفرصة والثقة في إدارة العديد من البرامج واللجان رغم قلة الخبرة آنذاك، قائلاً ” كان دائمًا يشجعني ويدعمني بكلمة يرددها علي باستمرار وهي (بيض الله وجهك .. وفقك الله).

ولفت إلى أنه لن ينسى مواقفه معه هو والمسؤولين أثناء إصابته في حادث مروري قبل عامين حيث كان يقوم بتكرار زيارته له في المستشفى والمنزل ومنها مشاركته في الحفل الذي أقيم بمناسبة سلامتي مع أخيه محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبره وهذا يدل على الوفاء والمحبة التي يحملونها في قلوبهم، إضافة إلى سؤاله المتكرر عن حالتي الصحية حتى قبل وفاته بثلاثة أيام وأنا في رحلة علاجية خارج المملكة.