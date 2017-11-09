المشاركون في ” ديكوفير 9 ” يكشفون التحديات المواجهه لصناعة الأثاث بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

كشف المشاركون في معرض ” ديكوفير 9 ” في هيلتون جدة أمس، عن سلسلة من التحديات التي تواجه توطين صناعة الأثاث والديكور، على الرغم من ضخامة السوق الذي يتجاوز حجمه 8.5 مليارات ريال سنويًا.

وأشاروا إلى أن توطين 30 % من حجم الصناعة على مدى خمس سنوات يمكن أن يوفر 30 ألف وظيفة للسعوديين من خريجي الكليات والمعاهد المهنية، ولاسيما أن الصناعة ترتبط بمهن أخرى عديدة.

وتحظى صناعة الأثاث والديكور بدعم كامل من القيادة في إطار رؤية 2030 التي تستهدف تنويع قاعدة الإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد.