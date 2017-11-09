بالصور.. افتتاح مركز العلاج بالأشعة في مستشفى الملك المؤسس بمنحة سعودية

سعيد العجل(صدى):

افتتح دولة رئيس الوزراء هاني الملقي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود مشروع انشاء مركز العلاج بالأشعة في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، والممول بمنحة كريمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة (12) مليون دولار خصصت لإنشاء وتجهيز هذا المركز، وذلك في أطار مساهمة المملكة العربية السعودية بالمنحة الخليجية.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، بهدف توفير العلاج الشعاعي لمرضى السرطان في محافظات الشمال، كما سيساهم تنفيذ هذا المشروع في تحقيق الهدف المنشود لتميز الخدمات الطبية العلاجية المقدمة للمواطنين، وسيمكن مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي من ان يكون مركزاً علاجياً شمولياً لكافة التخصصات الطبية والعلاجية، من خلال تقديمه للخدمات الصحية المتطورة والمتكاملة في مناطق الشمال، وشهد الحفل حضور عدداً من الوزراء والنواب الأردنيين.

ويتكون المشروع من الاعمال المدنية والتي تشمل انشاء المركز المكون من طابقين بمساحة اجمالية تبلغ (2000) م2، بما في ذلك اربع غرف للمعالجة بالأشعة، وتجهيز المركز بالمعدات الطبية والتجهيزات والتي تشمل توريد وتركيب الاجهزة الطبية بما في ذلك المعدات الخاصة بالمعالجة الاشعاعية والمعدات الطبية المساندة الاخرى، بالإضافة الى الخدمات الاستشارية التي تشمل الاشراف على تنفيذ المشروع.

وتجدر الاشارة ايضاً الى أن الصندوق السعودي للتنمية قد قام بالمساهمة أيضاً في تمويل عدد من المشاريع ذات الاولوية في محافظة اربد وهي:

▪ انشاء وتجهيز مستشفى الاميرة بسمة لصالح وزارة الصحة بقيمة (49.63) مليون دولار.

▪ تحديث أجهزة القسطرة القلبية وأجهزة الأشعة التداخلية والتشخيصية في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي بقيمة (8.8) مليون دولار أمريكي.

▪ كما تم من خلال برنامج البنية التحتية للجامعات الرسمية وبرنامج تطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية تمويل مشاريع لجامعة العلوم والتكنولوجيا ومشاريع جامعة اليرموك بقيمة (10.35) مليون دولار.

▪ مشروع استكمال انشاء العمارات الذكية في منطقة اربد التنموية الاقتصادية بقيمة (2.29) مليون دولار لصالح وزارة المالية.