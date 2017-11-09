مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعلن توقيع مجموعة من الاتفاقيات

حمود العنزي(صدى):

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أمس الأربعاء، عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات على هامش منتدى الاستثمار Time Forum الثالث، والذي أقيم برعاية محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر.

وجاء في مقدمة الاتفاقيات التي تم توقيعها؛ اتفاقية إنشاء منطقة إيداع وإعادة التصدير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بين مصلحة الجمارك العامة وهيئة المدن الاقتصادية.

وشهد المنتدى كلمة لمحافظ الهيئة أكد فيها أن المملكة في إطار رؤية 2030، تركز جهودها على التنوع الاقتصادي والاستدامة، عبر إنشاء محركات نمو جديدة في عدد من القطاعات الرئيسية مثل النقل والرعاية الصحية والاقتصاد المعرفي والطاقة المتجددة والصناعات الوطنية.