بالفيديو.. مراحل تطوير واجهة جدة البحرية
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشر بواسطة إمارة منطقة مكة المكرمة، يكشفت آخر مراحل تطوير واجهة جدة البحرية، وهو مشروع بطول 4.5 كلم.
وأوضح مقطع الفيديو، شرح وافي حول المشروع والذي ينقسم إلى 7 ساحات هي النورس والأصداف والتوحيد والرمال واللؤلؤ، والصياد والخليج، بطول 4.5 كيلومتر، وبها مجسمات ونوافير عديدة إضافة إلى جسر المشاة.
#شاهد 🎥
تغطية #سناب_مكة لتطوير #واجهة_جدة_البحرية #JW
• طول المشروع 4 كلم
• 120 كاميرا مراقبة
• أطول جسر مشاة بطول 640م
• 3 شواطئ للسباحة
⬇️https://t.co/U2B2GkY8wC pic.twitter.com/J1WqkkMdhF
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧
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