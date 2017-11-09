بالفيديو.. مراحل تطوير واجهة جدة البحرية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشر بواسطة إمارة منطقة مكة المكرمة، يكشفت آخر مراحل تطوير واجهة جدة البحرية، وهو مشروع بطول 4.5 كلم.

وأوضح مقطع الفيديو، شرح وافي حول المشروع والذي ينقسم إلى 7 ساحات هي النورس والأصداف والتوحيد والرمال واللؤلؤ، والصياد والخليج، بطول 4.5 كيلومتر، وبها مجسمات ونوافير عديدة إضافة إلى جسر المشاة.