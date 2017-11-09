بالصور.. ” فنون الرياض ” تكشف عن أنشطتها في حفل فني

تركية البدر(صدى):

بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الدكتور عمر السيف ومدير فرع الجمعية بالرياض الأستاذ بندر الجريان وعدد من الفنانين والإعلاميين، كشفت الجمعية ممثلة في لجنة الفنون المسرحية عن نشاطها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل برامج تدريبية وفعاليات ونوادي، فمن البرامج التدريبية دورة تأليف وكتابة نص مسرحي تقام في شهر يناير ولمدة أسبوع ودورة إعداد ممثل مسرحي ستقام في شهر فبراير القادم ولمدة 14 يوم، وفي شهر مارس ستقام دورة عن إعداد مخرج مسرحي ولمدة أسبوع, بجانب دورة إدارة كنترول وإنتاج ستقام في شهر ابريل القادم ولمدة أسبوع واحد.

وأوضح المنذر أن هناك العديد من الأنشطة, مثل إقامة نشاط ثقافي كل أسبوع, ونشاط مسرحي كل شهر للهواة والمحترفين, ونشاط مسرحي خاص بالأطفال, أما بخصوص الفعاليات فهناك مسابقة مسرح شباب الرياض في دورته السادسة، بجانب عدد من الأمسيات المسرحية, ونادي المواهب.

وأكد المنذر النغيص رئيس لجنة فنون المسرح بالجمعية أن دور لجنة المسرح أساسية في صقل مواهب الشباب الذين لديهم ميول مسرحية وتمثيلية، سواء كان كاتب مسرحي أو ممثل أو مخرج مسرحي وتهيئتهم للميدان كمن سبقهم, موضحاً عن فتح المجال للتعاون مع مؤسسات الإنتاج الفني والجمعية في إنتاج المسرحيات التجارية.

هذا وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والتي قدمها عدد من المواهب اشتملت على تقليد للأصوات قدمها دحوم مكس, ثم قدم علي العطاس فقرة غنائية كشف من خلالها عن صوت غنائي قادم للساحة, بعدها قدم يوسف حسن عزف على آله (الكلارنيت) واختتمت الفقرات براقصة بريك دانس قدمتها فرقة (ون هارت) الاستعراضية لاقت استحسان الحضور.

وفي الختام أعلن مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالرياض الأستاذ بندر الجريان عن عزم الجمعية خلال الأيام القليلة المقبلة فتح باب العضوية من خلال زيارة الفرع أو موقع الجمعية، وذلك بعد أن تم إيقافها مؤقتاً لإعادة تنظيمها بتقديم العديد من المميزات سواء من فروع الجمعية نفسها أو القطاعات الأهلية والتي عقدت شراكات معها.

