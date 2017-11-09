بالصور.. شاب مصري يرسم المشاهير بالملح فقط

القاهرة(صدى):

برع الشاب المصري، هاني جنيدي، في رسم المشاهير ببراعة شديدة، مستخدما الملح فقط ودون أدوات أو ألوان، فعشقه للرسم منذ طفولته جعله يبحث عن نوع جديد من فن الرسم ويتقنه ويبدع فيه.

حصل هاني على دبلوم الصنايع وطيلة مشواره مع الدراسة وبعده، لم يتوقف عن الرسم، وذات مرة أعجبته لوحة رسمها أحد الفنانين من الملح، فاستوقفته الفكرة واستهوته وأعجب كثيراً بها، وبدأ يحاول الرسم بالملح، ووجد صعوبة في بداية الأمر إلا أنه واصل التحدي وتدرب على ذلك حتى أتقنه وبرع فيه.

لم يغفل هاني الأحداث الأليمة التي مرت بها مصر فرسم حادثة قطار الإسكندرية توثيقاً منه للحدث وتعبيراً منه على حزنه الشديد للضحايا، كما وثق أحداثا أخرى مخزنة مرت بها مصر.

يستغرق هاني في رسم لوحاته حوالي ساعتين إلى 7 ساعات، متمنيا أن يفتتح معرضا خاصا به لعرض تلك اللوحات ونشر هذا الفن.