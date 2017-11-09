الجريان يلتقي بالفرق الشعبية ويبحث فرص دعم مشاركاتهم في مختلف المناسبات

تركية البدر(صدى):

عقد مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالرياض الأستاذ بندر الجريان مساء أمس الأول, لقاءً مع الفرق الشعبية والتي تعمل تحت مظلة الجمعية وقد تناول اللقاء العديد من المقترحات التي من شانها تطوير هذه الفرق وما يقدمونه من عروض وألوان, كما تناول اللقاء تنظيم العضويات والتصاريح, وتوفير عدد من المدربين المتخصصين في كل فن من الفنون لإقامة دورات تدريبية للمحافظة عليها وبالأخص العرضة السعودية التي هي من أهم العرضات في المملكة, بجانب طباعة كتيبات خاصة تتناول كل فن من الفنون الشعبية.

هذا وعبر مقبل البيشي المشرف على قسم الفنون الشعبية عن سعادته بالترحيب الذي لمسوه من الأستاذ بندر الجريان, وبما ستحظى به الفرق الشعبية من اهتمام متمنياً أن تكون بداية موفقة في دعم هذه الفرق الأهلية والتي كانت تعمل باجتهادات فردية متأملاً أن تجد كل فرقة الفرصة في المشاركة في الحفلات والمناسبات الوطنية.

يذكر أن الفرق الشعبية التي شاركت في اللقاء هي:

فرقة أصايل ويديرها مقبل فارس البيشي

فرقة ديوانية الدواسر ويديرها خلف عبد الله الدوسري

فرقة العبيه ويديرها فهد عوض عبيه

فرقة أصداف المملكة ويديرها زايد الدوسري

فرقة درع الوطن ويديرها عبد العزيز الرويس

فرقة نسيم الشمال ويديرها راضي العطيفي

فرقة صدى الأمجاد ويديرها حسن الدوسري

فرقة الوادي ويديرها محمد سالم الدوسري