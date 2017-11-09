النور يصطدم بمضر في قمة كرة دوري اليد

نواف السالم(صدى):

يواجه فريق النور، غدا الجمعة، مضر في قمة لقاءات كرة اليد، على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، في ختام مباريات الدور الأول من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز بجولته الحادية عشرة.

ويتصدر مضر الترتيب العام لفرق الدوري بجمعه للعلامة الكاملة بواقع ١٨ نقطة جمعها من الفوز في جميع لقاءاته التسعة، ويأمل مواصلة سلسلة انتصاراته.

ويدخل فريق النور اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بامتلاكه ١٦ نقطة في رصيده جمعها من الفوز في ثمانية لقاءات والخسارة بمباراة واحدة.