عيادات التخصصي بأبها تخصص 8 استشاريين لخدمة مرضى السكر والسمنة بعسير

تركية البدر(صدى):

بحضور مدير عام مجمع عيادات التخصصي بأبها الدكتور حسين الوادعي والمدير التنفيذي الدكتور مانع المونس تم افتتاح عيادة السكري والسمنة بالمجمع امس الاول والتي تعد من احدث العيادات بالمنطقة حيث تم تخصيص 8 استشاريين متخصصين لخدمة المرضى والمريضات الذي يعانون من امراض السكري والسمنة.

وقد تم اقامة حفل بهذه المناسبة حضرة عدد من الأطباء والمسؤولين وتم من خلاله تدشين العيادة التي جهزت باحدث الاجهزة والخدمات المطورة والحديثة واشتملت العيادة على عيادات متخصصة للسكري والسمنة وقسم مخصص للعيون وقسم للقدم السكري وايضا للتغذية العلاجية يداوم فيها استشاريين سعوديين من المتخصصين في ذلك.

وأكد الدكتور مانع الوادعي المدير التنفيذي ان هذه الخطوة تأتي ضمن خطط المجمع للسعى الى خدمة المرضى من وصولة إلى المجمع وحتى مغادرته الصيدلية في كل الخدمات وباسعار مناسبة وخدمات متطورة ومنوعة تكفل تقديم الخدمة في موقع واحد وعلى يد متخصصين لاحتواء حالة المريض من كل المجالات الصحية التي تخص حالته.

وأضاف أن الخطط متواصلة لفتح وتطوير عيادات المستشفى وياتي ذلك باشراف وتوجيه ومتابعة دؤوبة من المدير العام الدكتور حسين الوادعي الذي وضع من خدم المريض شعار اول في سبيل تقديم خدمات مريحة للمريض تقوم على الجودة والتطور.

