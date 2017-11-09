بالفيديو.. ” يا سعود ” قصيدة تشيد بدور المستشار في الديوان الملكي

نايف السالم(صدى):

في محاولة للتعبير عن العرفان والشكر على ما يقوم به المستشار في الديوان الملكي، من جهود في التصدي للدفاع عن المملكة عبر مواقع التواصل وساحات الفضاء الإلكتروني ودوره في كشف مخططات تنظيم الحمدين.

تغنى الفنان وليد الشامي بقصيدة من كلمات الشاعر السعودي زبن بن عمير امتدح فيها مواقف سعود القحطاني ودوره في فضح مخططات العدو.

القصيدة جاءت بعنوان ” يا سعود ” وتقول كلماتها:

ياليت مثلك يا ابيض الوجه واجد

ياللي على زلات الاصحاب دماح

ياسعود يالوافي ودوم متواجد

فالموقف الغصاب بلسان وسلاح

تفرق يابو خالد على كل ماجد

تبذل ولاحسبت في نقص وارباح

ياما دعى لك واحدٍ كان ساجد

من جودك اسهرته ويدعي للاصباح

يالصامت الهادر مصبح وهاجد

صامل وللعليا فلا عشت مرتاح

كسبت كل العز وامسيت واجد

ثقة سليل الملك كساب الامداح

ولي عهد الدار زيزوم باجد

للمملكة دربٍ على عز واصلاح

سيّد هل الطولات سِيد الاماجد

معزي الثاني عسى عمره افراح

الساطي العاطي للاجواد ناجد

للشر ذباحٍ وللخير مفتاح

يسراه فيها موت واخرى عساجد

لاعداه شر وللاصاحيب وضاح.

