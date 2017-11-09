السبهان في تغريدة غامضة: سنتخذ كل الإجراءات حتى تعود الأمور لنصابها الطبيعي

سالم المطيري(صدى):

قال ثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، أن كل الإجراءات ستُتخذ تباعا، حتى تعود الأمور لنصابها الطبيعي.

وقال السبهان في تغريدة عبر حسابه في ” تويتر ” اليوم الخميس: ” إن كل الإجراءات المتخذة تباعا وفي تصاعد مستمر ومتشدد حتى تعود الأمور لنصابها الطبيعي ” ، فيما يبدو أنه يتحدث عن لبنان.

يُذكر أن المملكة طلبت اليوم من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرته في أقرب فرصة، ونصحت مواطنيها بعدم السفر إليه، من أي وجهة دولية، نظرا للأوضاع هناك.