بالفيديو.. المواطن الذي قال له نائب أمير عسير اشكني: الأمير الراحل أوفى بوعده

محمد بن طحيطح (صدى):

قال المواطن ويدعى يحيى محمد موسى الذي طلب منه نائب أمير منطقة عسير الراحل، الأمير منصور بن مقرن أن يشكوه إلى أمير المنطقة إذا لم يُنجز مشروع درء مخاطر السيول أمام منزله خلال 3 أشهر، ” إن الأمير أوفى بوعده ” .

وتابع: ” أن الطريق فُتح أمام منزله قبل نهاية الموعد الذي حدده الأمير منصور ” .

وكان الأمير منصور بن مقرن قد طلب من أحد المواطنين في أبها، أن يشكوه لدى أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، إذا لم تنته مشاريع درء مخاطر السيول في موعدها بعد 3 أشهر، وذلك أثناء جولة تفقدية قام بها الأمير منصور -رحمه الله- قبل نحو شهرين.