فهد المولد يعود مجددًا للتدريبات الجماعية

ماجد محمد(صدى):

خضع لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد، فهد المولد، اليوم الخميس، لفحص طبي إثر تعرضه للإصابة في الكلاسيكو أمام الهلال، وأوضحت الأشعة تعافي اللاعب ويمكنه إجراء برنامج لياقي مكثف تمهيداً لعودته مجدداً للتدريبات الجماعية.

وأكدت الفحوصات اقتراب المولد من اللحاق بمواجهة الشباب المقبلة التي ستقام يوم الجمعة ما بعد القادم ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي.

من جهة أخرى يخوض الفريق الاتحادي مساء اليوم مباراة ودية أمام فريق الأولمبي بالنادي على ملعب النادي الرئيسي، استعداداً لمواجهة الشباب الدورية.