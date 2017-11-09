انفنيتي تخفي موديلها الجديد لمعرض لوس أنجلوس

كاليفورنيا(صدى):

تخفي انفنيتي شيء جديد في جعبتها وبينما نعرف متي وأين ستظهر فلدينا فكرة بسيطة جداً عن هذا الموديل المرتقب. وقيل أنه سيكون أكثر موديل متطور في تاريخ انفنيتي وستظهر هذه السيارة في مطار هوثورن في جنوب كاليفورنيا لأول مرة يوم الثلاثاء 28 نوفمبر عشية معرض لوس انجلوس للسيارات .

ومن خلال الرسم التشويقي الوحيد الذي تم إصداره، سنفهم أن السيارة قد تأخذ ملامحها من سيارة كروس أوفر رياضية، وربما يكون ذلك من خلال موديل QX70 الذي تم إيقافه مؤخرا والذي كان يعرف سابقا باسم FX. ولكننا ما زلنا نشعر بالدهشة إزاء هذا الرأي.

ولا يعرف ما إذا كان سيظهر كموديل تجريبي، نموذج إنتاج أو شيء بين كلاهما, ولكن بالنظر إلى كلمة متطور التي وصفت بها السيارة فإننا نتوقع أن يزود بأحدث التقنيات التي يتعين على نيسان تقديمها، سواء من تقديم النظام الكهربائي إلى قدرات القيادة الذاتية، مع أحدث نظم المعلومات والترفيه.