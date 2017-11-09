إغلاق فروع البنوك الخاصة في كردستان

بغداد(صدى):

أصدر البنك المركزي العراقي اليوم، أوامر للبنوك الخاصة بإغلاق فروعها في إقليم كردستان في غضون أسبوع لتجنب حظر على بيع الدولار.

وحدد البنك المركزي مهلة، لإغلاق الفروع ستنتهي في 14 نوفمبر، وعلى جميع البنوك أن ترد بتأكيد إغلاق فروعها لتجنب التعرض لعقوبات.

واشترطت بغداد التزام قادة إقليم كردستان بدعم وحدة العراق قبل بدء أي حوار، وقبولهم سيادة الحكومة المركزية على النفط والمعابر في الإقليم.

واندلعت أزمة بين بغداد وإقليم كردستان العراق بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال عن البلاد، وسارعت الحكومة المركزية إلى فرض عقوبات اقتصادية وانتزاع مناطق تسيطر عليها قوات الإقليم.