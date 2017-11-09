رئيس معهد ماكس بلانك: أثار المملكة تعود إلي 500 ألف سنة

برلين(صدى):

أوضح رئيس معهد ماكس بلانك في المانيا، عالم الآثار الأمريكي، الدكتور مايكل بيتراقيا، أن البحث عن مواقع أثرية في المملكة كشفت عن آثار قديمة تعود إلى 500,000 سنة، فضلا عن انتشار السكان على نطاق واسع في مختلف أرجاء الجزيرة العربية، التي كانت مفترق طرق رئيسي بين أفريقيا وبقية أوراسيا طوال عصور ما قبل التاريخ .

وبين بيتراقيا خلال مشاركته في ملتقى آثار المملكة الأول، دهشته بعد هذه الاكتشافات عندما أخبره علماء الآثار السعوديون المشاركون في المشروع أن الرسول محمد ” صلى الله عليه و سلم ” تنبأ بذلك، وقال: ( لن تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة العربية مروجاً و أنهاراً )، مشيرا إلى أن أعمال التنقيب الأثرية في هذا المشروع أنتجت اكتشافات مهمة العثور على ناب فيل يزيد عمره عن 500 ألف سنة، إضافة إلى متحجرات لحيوانات مثل الفيل، والمها، والحصان، والأسماك والزواحف مما يثبت أن المملكة العربية السعودية وأجزاء كبيرة من شبه الجزيرة العربية كانت خضراء .