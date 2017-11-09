بالصور.. إعلام تعليم جدة يقيم دورة ” أساسيات التحرير الصحفي “

حسين العلي(صدى):

أقامت إدارة الإعلام التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة دورة تدريبية بعنوان ” أساسيات التحرير الصحفي ” بمكتب التعليم بالصفا قدمها الدكتور أحمد ردة المالكي.

شهد اليوم الأخير للدورة حضور مدير مكتب التعليم بالصفا الاستاذ علي كرات، والمشرف العام على مكتب مدير تعليم جدة مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي باسم الإدارة الأستاذ حمود الصقيران.

تأتي هذه الدورة ضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة التي ستقدمها إدارة الإعلام التربوي بتعليم جدة خلال العام الدراسي الحالي وفق ثلاثة مستويات ” مبتدىء، متوسط، متقدم ” ، وتستهدف بها المنسقين الإعلاميين للمدارس وكذلك رواد النشاط الطلابي، وتهدف الدورة الحالية، وهي وفق المستوى الأول، إلى تنمية مهارات وقدرات المشاركين وتزويدهم بأساسيات صياغة وتحرير الخبر الصحفي وفنونه، وكذلك تزويد المشاركين بآليات تدعيم عمل المراكز الإعلامية داخل مدارسهم وكيفية إعدادهم لخطط العمل وإنتاج المواد الصحفية وفق المعايير الأخلاقية والشروط الواجب توافرها في التحرير الصحفي، كما تسلط الدورة الضوء، من خلال التدريب العملي، على التقارير الصحفية، طبيعتها وأهميتها، أنواع التقارير وخصائصها، وكذلك كيفية توظيف وسائل الإعلام الحديث بالشكل الذي يخدم العمل التعليمي والتربوي .

