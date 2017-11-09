” تراحم الجوف ” تصرف 124 ألف ريال لأسر السجناء

علي العنزي(صدى):

بلغت قيمة ما صرفته لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم المسجلين لديها بمنطقة الجوف ” تراحم ” خلال الأيام الماضية 124.000 ريال.

وأوضح رئيس لجنة تراحم بالجوف حمود بن مشعل السهيان أن المساعدات تنوعت حيث بلغت قيمة المساعدات النقدية ” 84.000 ريال ” ، استفاد منها عدد 42 أسرة ، فيما تم سداد مبلغ ” 40.000 ريال ” إيجارات منازل لأربع أسر .

ودعا السهيان المحسنين والموسرين ورجال الأعمال بمد يد العون والمساعدة للجنة لتفي بالتزاماتها نحو هذه الفئة .