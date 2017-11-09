إنهاء معاناة سبعيني في ” سعود الطبية “

علي القحطاني(صدى):

نجح فريق من قسم جراحة الأوعية الدموية وقسم الأشعة التداخلية بمدينة الملك سعود الطبية، في إنهاء معاناة مواطن سبعيني وإصلاح الشريان الأبهر بوضع دعامة للجزء المتضرر، بواسطة تقنية الأشعة التداخلية الوعائية، نتيجة حدوث انفجار محدود.

وكانت الحالة، قد أُدخلت إلى المستشفى لإجراء فحوصات لتشخيص سبب الآم الحادة، التي كان يشكو منها المريض في ظهره، وأظهرت نتائج الأشعة المقطعية وجود انفجار محدود في التوسع الشرياني في الجزء البطني للشريان الأبهر، ونتيجة الوضع الصحي للمريض وعدم ملائمته لعملية الإصلاح جراحياً، فقد تقرر إجراء العملية لإصلاح الشريان، من خلال وضع دعامة شريانية في الجزء المتضرر، بواسطة تقنية الأشعة التداخلية الوعائية.

وقال استشاري جراحة الأوعية الدموية والمشرف على الحالة الدكتور عبدالله الفوزان: إن هذه تعد أول حالة يتم فيها استخدام الدعامة الشريانية لإصلاح الشريان الأبهر البطني بالمدينة.

وتابع: العملية نجحت والمريض في حالة صحية جيدة، ويستعد للخروج خلال الفترة القادمة.