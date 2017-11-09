علماء: المأكولات البحرية أثناء الحمل تغير مصير طفلك

لندن(صدى):

أكد علماء من السويد أن تناول النساء الحوامل للمأكولات البحرية والأسماك الغنية بالزيوت من شأنه إحداث تحول في مستقبل أطفالهم إذ يجعلهم يعزز مهارات التواصل لديهم مقارنة بغيرهم.

وقالت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية إنه على الرغم مما يشاع من أن تناول المأكولات البحرية قد يراكم عنصر الزئبق ما يؤدي إلى تدمير أدمغة الأجنة، فإن مجموعة من العلماء السويديون جمعوا بيانات مما يقرب من 39 ألف أم تناولت المأكولات البحرية في فترة حملها.

ووجد الباحثون أن الأمهات اللواتي استهلكن 400 غرام أسبوعيا من الأسماك الزيتية ارتفعت احتمالات أن يتمتع أطفالهم بمهارات تواصل ومهارات لغوية، وهو ما ينفي التحذيرات الواردة في دراسات سابقة من تناول المرأة الحامل لهذه الأنواع من الأسماك.

وعمد الباحثون إلى الحصول على عينات دم من مجموعة من الأمهات في الأسبوع السابع عشر من فترة الحمل، وقيم الباحثون المهارات اللغوية ومهارات التواصل لدى أطفالهن في عمر خمس سنوات، وتبين أن الأمهات اللتي تناولن نحو 400 غرام من الأسماك أسبوعيًا امتلك أطفالهن مهارات تواصل أعلى.