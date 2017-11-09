علماء: المأكولات البحرية أثناء الحمل تغير مصير طفلك
أكد علماء من السويد أن تناول النساء الحوامل للمأكولات البحرية والأسماك الغنية بالزيوت من شأنه إحداث تحول في مستقبل أطفالهم إذ يجعلهم يعزز مهارات التواصل لديهم مقارنة بغيرهم.
وقالت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية إنه على الرغم مما يشاع من أن تناول المأكولات البحرية قد يراكم عنصر الزئبق ما يؤدي إلى تدمير أدمغة الأجنة، فإن مجموعة من العلماء السويديون جمعوا بيانات مما يقرب من 39 ألف أم تناولت المأكولات البحرية في فترة حملها.
ووجد الباحثون أن الأمهات اللواتي استهلكن 400 غرام أسبوعيا من الأسماك الزيتية ارتفعت احتمالات أن يتمتع أطفالهم بمهارات تواصل ومهارات لغوية، وهو ما ينفي التحذيرات الواردة في دراسات سابقة من تناول المرأة الحامل لهذه الأنواع من الأسماك.
وعمد الباحثون إلى الحصول على عينات دم من مجموعة من الأمهات في الأسبوع السابع عشر من فترة الحمل، وقيم الباحثون المهارات اللغوية ومهارات التواصل لدى أطفالهن في عمر خمس سنوات، وتبين أن الأمهات اللتي تناولن نحو 400 غرام من الأسماك أسبوعيًا امتلك أطفالهن مهارات تواصل أعلى.
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11301 ] نشر منذ 1 ساعة
والله كانت امي تطعمني سمك وانا بعمر ٥شهور 😁😁
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.لذلك احب السمك منذ الصغر 😋😋؟؟
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.المأكولات البحريه لها فوائد جمه ع الصحه عموما 😘
alfahd42[ عدد التعليقات: 12507 ] نشر منذ 1 ساعة
صحيح لذيذه جدا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5831 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني بيطلع الطفل سمكك والا ايه😂😁😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21480 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21480 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5831 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه والله يا امول❤امس وانا بالماكت ابي دجاج متبل مالقيت الا سمك والف من حوله ولا ناظرت له😂😂😊
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11301 ] نشر منذ 54 دقيقة
ههههههه ليه ياقحطانيه والله حلووووو ولذيذ
بس انا ماحب المجمد
اجيب من سوق السمك فرررش
كل جمعه يجيب شحنه …واول ماتوصله يبلغنا انه جاه شحنه
ونروح نجيب 😋😋
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5831 ] نشر منذ 49 دقيقة
هههههه اخاف شكله😢😂😂
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11301 ] نشر منذ 43 دقيقة
تخافين من شكله 😂😂
ماشفتيني كيف امسكها وامرمطها واتبلها
والله تاكلين اصابعك وراها
ياليتك قريبه واعزمك 😊
راح تغيرين رايك عن السمك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5831 ] نشر منذ 27 دقيقة
ههههه❤تسلمين لي الشرف❤كان بآكل وانا مغمضه😂😂😊
زائر[ عدد التعليقات: 854 ] نشر منذ 5 دقائق
طيب هل هناك دراسه لمن ياكل الضبان و الجرابيع و الجراد الصحراوي و الحاشي ؟.