الأمم المتحدة: 400 ألف سوري في الغوطة يواجهون كارثة

نيويورك(صدى):

قالت الأمم المتحدة، أن استمرار حصار الغوطة الشرقية بريف دمشق، يعرض 400 ألف شخص لكارثة إنسانية.

وقال يان إيجلاند، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الخميس، أن سبعة مرضى توفوا بالفعل لعدم إجلائهم من الغوطة الشرقية، مشددا على ضرورة إجلاء 400 فورا منهم 29 على شفا الموت.

جدير بالذكر أن قوات النظام السوري تحاصر منذ 4 سنوات الغوطة الشرقية، حيث يعيش نحو 400 ألف شخص في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية، وساهم اتفاق خفض التوتر الذي بدأ سريانه عمليا في يوليو، في تراجع المعارك والغارات العنيفة التي كانت تستهدف تلك المنطقة باستمرار موقعة خسائر بشرية كبرى.